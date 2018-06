En varebil ramte lørdag aften en lille dreng, da bilisten ville vende bilen på Akelejevænget i Hanstholm.

Hanstholm. En treårig dreng har lørdag aften mistet livet, da han blev kørt ned af en varebil på en villavej i Hanstholm.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagtchef Anders Olesen fortæller, at den 41-årige fører af varebilen havde spurgt om vej hos et hus på Akelejevænget i et villakvarter, og efterfølgende ville vende bilen.

- Husets treårige dreng bevæger sig om bag bilen og bliver påkørt og dræbt på stedet.

- Vi har snakket med føreren og familien, og de er selvfølgelig dybt rystede og chokerede alle sammen, siger vagtchefen.

De pårørende er underrettet.

En bilinspektør skal nu undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken. Føreren af bilen er blevet testet for alkohol, og han var ikke påvirket.

