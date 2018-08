Strømsvigt afslørede et skunk-gartneri ved Herritslev nær Nysted. Retsmøde i Nykøbing bag lukkede døre.

Nykøbing Falster. En tredje vietnamesisk mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i en sag om produktion af skunk på en ejendom på Lolland.

Manden, der er 36 år, nægter sig skyldig, oplyser senioranklager Rune Jensen.

Den illegale produktion i et hus i Herritslev ved Nysted blev opdaget forleden ved en tilfældighed. Beboerne i området oplevede et strømsvigt. Årsagen viste sig at være et enormt overforbrug.

Dermed blev politiet ledt på sporet af skunk-dyrkningen, som netop kræver store mængder strøm og vand.

I første omgang blev to vietnamesiske mænd på 36 og 37 år anholdt på stedet, og fredag kom turen til den tredje, der ligesom sine landsmænd nu er blevet frihedsberøvet.

Lørdagens grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster foregik bag lukkede døre, og derfor ønsker anklageren ikke at give oplysninger om sagen. De tre skal være fængslet frem til 11. september.

Skunk er en særlig potent form for cannabis, og dyrkningen er ret krævende. Planterne skal have høj varme og skal vandes konstant.

Gennem de senere år har politiet afsløret en stribe illegale gartnerier i øde beliggende ejendomme, og i flere tilfælde er husene blevet ødelagt på grund af fugtskader.

Jævnligt er vietnamesiske statsborgere blevet anholdt og siden dømt. Politiet har tidligere set tegn på, at kriminaliteten er hårdt organiseret, og produktionen har været så stor, at Danmark er blevet eksportør af det euforiserende stof.

I en af de hidtil største sagskomplekser blev en vietnamesisk mand fra Egtved i 2015 af Vestre Landsret dømt for at have ledet produktion 13 forskellige steder på Fyn og i Jylland. En del af hans hjælpere levede under usle forhold og blev holdt under skarpt opsyn. Hvis en "ansat" fik nok og stak af, rykkede bagmanden ud for at opspore vedkommende.

I den nye sag fra Lolland har politiet ifølge folketidende.dk sagt, at der blev produceret, hvad der svarer til 50 kilo hash. 12 mand fra Beredskabsstyrelsen og politiet blev sat ind på opgaven med at tømme ejendommen for planter og udstyr.

