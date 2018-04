Ovenfor kan du se, hvor galt det kan gå, hvis man kører galt med 90 km/t i videoen fra Rådet for Sikker Trafik.

Politiet leder søndag efter tre unge mænd, der er stukket af fra et færdselsuheld i Aarhus.

De tre unge mænd kørte over for rødt og ind i en bil med en mor og to børn, oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er to biler, der kører sammen. I den ene bil er der tre unge mennesker, som løber fra stedet efter uheldet. Det er dem, der har skylden i færdselsuheldet, og vi forventer, at de er kørt over for rødt lys, siger vagtchef Christian Riis.

Uheldet er sket i krydset mellem Randersvej og Brendstrupgårdsvej.

Var du vidne til episoden, eller kender du de berørte, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Østjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der har set tre unge mænd, der er løbet fra bilen, en sort Peugeot.

Moren og hendes to børn er kørt i ambulance til skadestuen. Politiet forventer ikke umiddelbart, at de er kommet alvorligt til skade.

Østjyllands Politi er ikke på bar bund i sagen.

- Vi ved godt, hvor vi skal kigge henne. Vi står derude og har fået fat i bilen, siger vagtchef Christian Riis til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete omkring klokken 9.15.

Hvis man har oplysninger, man vurderer kan være relevante for politiet, kan man ringe 114.