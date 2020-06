Tre unge mænd fra Vejle er sigtet for at have fremsat trusler om vold og trusler på livet på det sociale medie TikTok.

De tre unge mænd er henholdsvis 18 og 19 år og blev sigtet i sidste uge af Sydøstjyllands Politi. Truslerne er ifølge politiet henvendt mod politibetjente og kommunalt ansatte. Det skriver Politiet på Facebook.

Helt konkret blev truslerne fremsat gennem videoer, der viser politibetjentene og de kommunalt ansatte udføre deres job. Til videoerne er der hashtags, emojis med knive og tekster med trusler som for eksempel at ville smide en navngivne myndighedspersoner i en sø.

Det modtager Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om den 4. maj, hvilket fører til, at politiet fredag har foretaget en ransagning af de mistænktes hjem, hvor der fandt bekymrende materiale.

Herunder videoer, der viser andre kriminelle handlinger.

Kender du noget til sagen, så TIP B.T. på kale@bt.dk

Nogle af videoerne er ligeledes blevet delt på TikTok og liket af andre brugere. Her er der blandt andet tale om en video af en sovende kvinde på gaden, der bliver forulempet, ved at der bliver hældt øl ud over hende. En video af røveri fra indkøbsvogne, forsøg på tyveri af en lastbil, trusler fremsat mod en person på løbehjul og en kost, der bliver smadret mod en rude.

»Vi har også fundet en video med en lille pige på stylter. Her har man skrevet teksten:'Får jeg 100 likes, sparker jeg benene væk under hende',« siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til Vejle Amts Folkeblad.

Carsten Thostrup fortæller videre, at der er flere mistænkte i sagen, som de har planer om at tage kontakt til.

TikTok er et socialt medie, der især er brugt af den helt unge målgruppe mellem 9 og 14 år.

Og på baggrund af dette opfordrer politiet forældre til at tale med deres børn, så de ikke får videredelt videoer med kriminelle handlinger, grænseoverskridende eller krænkende indhold.

På mediet kan man swipe mellem forskellige videoer, hvor mennesker oftest danser og gør sig til for at få likes og følgere.

Mange laver danse til sange, som de håber bliver en succes og bliver efterlignet af andre.