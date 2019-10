I ti uger måtte en ung mand, der er moderat mentalt retarderet, leve af flydende kost, efter han angiveligt blev kidnappet og overfaldet.

Tre unge mænd kræves idømt fængsel i sagen - de nægter sig alle skyldige.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det var 14. juni denne sommer, at den 23-årige mand, der er moderat mentalt retarderet, ifølge egen forklaring blev bortført.

Han skyldte angiveligt penge - en narkogæld - til en ung mand på 18 år.

Sammen med to andre opsøgte den 18-årige ifølge anklageskriftet den dag den 23-årige i hans lejlighed i Sønderborg, hvor de gav ham tre timer til at skaffe pengene.

Da han ikke kunne det, vendte de tre timer senere tilbage til stedet.

De fortalte angiveligt, at de ville køre ham ud til hans forældre, så de kunne hjælpe med at betale, men i stedet kørte de ham ud til Brunsnæs Strand, hvor de er anklaget for at have slået ham ned med et knojern.

Den 23-årige brækkede sin kæbe seks steder - og i ti uger måtte han leve af flydende kost.

I et retsmøde har han ifølge JydskeVestkysten forklaret, at han blev slået ned bagfra og mener, at han var bevidstløs i fire-fem minutter. Da han vågnede igen, havde han ondt i hovedet og spyttede blod.

Han blev efterfølgende behandlet på Odense Universitets Hospital.

Retssagen fortsætter torsdag i næste uge med procedure og dom.