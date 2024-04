Med en pistol og en kniv skulle tre unge mænd fredag aften have begået røveri mod en ung mand i Kastrup.

De tre mænd blev anholdt, kort efter røveriet skulle have fundet sted.

Lørdag formiddag bliver de ført ind til et grundlovsforhør i Københavns Byret. De er i alderen 19 til 21 år og alle klædt i mørkt sportstøj.

De bliver sigtet for fredag klokken 18.30 at have kørt i bil til Postparken i Kastrup, hvor de i forening og efter fælles forståelse ved vold frarøvede en ung mand puffbars, iPhone, tre parfumer, cykelbatteri og 12.000 kroner i kontanter, da de truede ham med en pistol og en kniv og slog ham med flad hånd.

Alle tre nægter sig skyldige, siger deres forsvarsadvokater under grundlovsforhøret.

Flere familiemedlemmer og en kæreste til en af de tre er mødt op i retten, de er tydeligt berørte af situationen. De tre anholdte får at vide, at de ikke må snakke sammen.

På anklagerens anmodning vælger dommeren at lukke dørene til grundlovsforhøret med begrundelsen om, at der stadig er en gerningsmand på fri fod. Hvis politiets beviser kommer frem i offentligheden, vil det kunne skade efterforskningen, lyder det.

Dommeren vælger også at nedlægge et navneforbud for de tre mænd, hvilket afskærer B.T. fra at komme nærmere ind på deres identitet.

Truede sig ind på bopælen

Til B.T. fortæller kilder med indsigt i sagen, at de tre unge mænd angiveligt mødtes med den forurettede under påskud af, at de ville købe puffbars.

Men under handlen skulle de tre have trukket en pistol.

Ifølge B.T.s oplysninger kørte de væk med forurettede, hvorefter han blev frarøvet sine ejendele.

Herefter skulle de tre have truet offeret med pistolen til at åbne døren ind til sin bopæl for at tage parfumerne, cykelbatteriet og kontanterne – der skulle være et større beløb end nævnt i sigtelsen. I lejligheden befandt offerets familie sig.

En mand, der ifølge B.T.s oplysninger holdt vagt under røveriet, er fortsat på fri fod.

Grundlovsforhøret er netop nu i gang i Københavns Byret, hvor politiet forsøger at få de tre anholdte varetægtsfængslet.

B.T. følger sagen.