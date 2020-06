Tre mænd på 22, 22 og 18 år er blevet varetægtsfængslet for knivoverfald i Ballerup. De nægter sig skyldige.

Mandag eftermiddag blev en 22-årig mand overfaldet i Industriparken i Ballerup med spark, slag og to knivstik i ryggen.

Tirsdag blev tre unge mistænkte mænd så varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for overfaldet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der mener, at der kun er de tre gerningsmænd.

De mistænkte er to mænd på 22 år samt en 18-årig mand. De sigtes for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. De nægter sig skyldige.

Det var mandag klokken 13.53, at politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Industriparken. Den 22-årige blev indlagt efter overfaldet, men kunne kort efter meldes uden for livsfare.

Mandag aften var politiet stadig i færd med at efterforske knivstikkeriet, da det klokken 20.44 fik en ny anmeldelse.

En 18-årig mand var sammen med en kammerat dukket op på Herlev Hospital med et sår i ballen, og personalet kunne konstatere, at der var tale om et knivstik.

Mandag fortalte politiet, at det kædede det knivstikkeri sammen med det tidligere på dagen, men at koblingen var usikker.

Onsdag vil politiet ikke fortælle mere om den mulige sammenhæng, eller hvorvidt den 18-årige, der blev stukket i ballen, er identisk med den 18-årige, der mistænkes for knivstikkeriet i Industriparken.

Det begrunder politiet med, at der var lukkede døre under det retsmøde, hvor de tre mistænkte blev varetægtsfængslet.

