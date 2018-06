Politiet bekræfter, at tre personer er bragt til hospitalet efter en skudepisode onsdag aften.

København. Tre unge mænd er onsdag aften blevet ramt af skud i Husum.

Det bekræfter efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen.

- Der har været en skudepisode, og tre personer er blevet ramt. De er nu bragt til hospitalet, men er alle uden for livsfare, siger efterforskningslederen.

Skudofrene er henholdsvis 19, 21 og 22 år.

Politiet modtog anmeldelsen om skudepisoden klokken 21.39. Efterforskningslederen kan endnu ikke oplyse, hvordan skyderiet fandt sted, eller hvad motivet er.

- Men vi har ingen oplysninger om, at de ramte er kendt fra bandemiljøet, siger Kenneth Jensen.

Københavns Vestegns Politi har sendt betjente til Herlev Hospital. Det sker dels for at tjekke for eventuelle skudofre, men også for at opretholde sikkerheden i området, oplyser vagtchef Brian Holm til Ritzau.

Vidner har fortalt, at flere biler er set køre væk, men det er uvist, om de har noget at gøre med skuddene.

Sent tirsdag aften blev en anden mand ramt af skud på Amagerfælledvej i København. Få timer senere døde han af sine kvæstelser.

Ifølge politiet er det for tidligt at sige, om de to episoder hænger sammen.

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Vi har ingen anholdte i nogen af de to sager, og vi har alle muligheder åbne, siger vagtchef Henrik Svejstrup.

/ritzau/