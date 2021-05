Tre unge mænd blev lørdag aften fragtet til Nordsjællands Hospital i Hillerød efter at have indtaget LSD, som er et psykedelisk euforiserende stof.

Det fortæller vagthavende ved Nordsjællands Politi til B.T.

Politiet modtog lørdag aften klokken 21.46 en anmeldelse om sagen. Hvem anmeldelsen kom fra, ved politiet dog ikke.

»Vi var der for at sørge for, de kom på hospitalet. Mig bekendt var det ikke en fest – der var kun de tre,« siger vagthavende til B.T.

Den ene dreng – en 18-årig – blev dog udadreagerende, da politiet forsøgte at få ham med ambulancen. Det krævede hele tre patruljevogne at få den unge mand ind i ambulancen.

»Han var ophidset og aggressiv, fordi han ikke vil ambulancen. Vi måtte lige være nogle stykker,« siger vagthavende til B.T.

De to andre var en 20-årig mand fra Odense og en 19-årig mand fra København. De fik det ligeledes dårligt af stofferne.

»De fulgte selv pænt med ind i ambulancen,« lyder det fra vagthavende fra Nordsjællands Politi.

Hvordan drengens tilstand er på nuværende tidspunkt, ved politiet ikke.