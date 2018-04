To biler tørnede søndag sammen i et vejkryds i Aarhus. En mor og hendes to børn kørt til tjek på skadestuen.

Aarhus. Politiet i Aarhus ledte søndag med lys og lygte efter tre unge mænd, der tidligere på dagen stak af efter en færdselsulykke i et vejkryds i Aarhus. Kort før middag meldte de tre unge mænd sig selv.

Det oplyser vagtchef Christian Riis, Østjyllands Politi.

Der er tale om to 18-årige og en 17-årig.

En af de 18-årige var fører af den bil, der formentlig var skyld i ulykken. Han er blevet sigtet for at køre over for rødt lys, for at stikke af fra ulykkesstedet og for at køre uden kørekort.

Desuden undersøger politiet, om han kan være involveret i en anden ulykke tidligere søndag, hvor en personbil blev snittet af en modkørende bil.

Ulykken, som de tre unge er sigtet for, skete, da deres bil tørnede ind i en anden bil, der blev ført af en kvinde, som havde sine to børn - en 4-årig pige og en 8-årig dreng - med sig.

De blev alle kørt til kontrol på skadestuen, hvor det viste sig, at drengen havde brækket et kraveben, oplyser politiet.

Senere viste det sig, at en af de 18-årige ved ulykken havde pådraget sig et mindre sår i panden.

Politiet fik anmeldelsen kort efter klokken 9 søndag morgen.

Ulykken skete i krydset Randersvej og Brendstrupgårdsvej i det nordlige Aarhus.

- Bilerne rammer hinanden midt i krydset. Den ene er kørt over for rødt lys, og vi er ret sikre på, at det er den, som de tre unge løb væk fra, siger Christian Riis.

De tre unge var kørende i en sort Peugeot, som de lod stå i krydset, da de løb fra stedet i retning mod Skejby. De har forklaret politiet, at de gik i panik efter ulykken.

Politiet har undersøgt ulykkesstedet og vil søndag afhøre kvinden om de nærmere omstændigheder ved ulykken.

