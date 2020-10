Under en demonstration i Korsør blev politiet mødt med blandt andet stenkast. Nu er tre unge dømt.

Under en Stram Kurs-demonstration på Motalavej i Korsør den 16. maj blev medlemmer af partiet mødt med stor utilfredshed fra flere fremmødte moddemonstranter.

Politiet, der var mødt talstærkt op for at undgå sammenstød, blev mødt med kasteskyts og fyrværkeri fra moddemonstranterne. En betjent blev ramt af sten på sin hjelm og på sit venstre lår.

Torsdag er en 20-årig mand og to drenge på 15 og 16 år ved Retten i Næstved blevet dømt for at deltage i og tilskynde til urolighederne samt for vold mod betjentene.

Den 20-årige blev idømt ni måneders fængsel og udvist med et indrejseforbud i seks år.

Den 15-årige fik seks måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget, mens den 16-årige fik seks måneders betinget fængsel.

- Retten valgte at dømme de to mildere end den 20-årige på grund af deres unge alder, fortæller sagens anklager, Taruh Sekeroglu.

Desuden bestemte retten at de to yngstes sag skal for Ungdomskriminalitetsnævnet, som kan bestemme, at de skal underlægges særlige foranstaltninger.

Stram Kurs-demonstrationer har som et fast element en afbrænding af Koranen, og derfor er det langt fra første gang, at en sådan demonstration møder modstand.

Senest fik Stram Kurs koranafbrænding demonstranter i Malmø til at reagere ved at ødelægge busstoppesteder og reklamesøjler samt ved at udøve vold mod betjente ved boligkvarteret Rosengården i Malmø.

Rasmus Paludan skulle have deltaget, men han blev stoppet ved den dansk-svenske grænse, hvorefter svensk politi gav ham to års indrejseforbud. Det skyldtes, at de svenske myndigheder vurderede, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet.

Den 15-årige dreng og den 20-årige ankede på stedet deres domme til Østre Landsret, mens den 16-årige overvejer, om han vil anke dommen.

/ritzau/