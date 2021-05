»Hvorfor det var så vigtigt at komme ind i landet, må du spørge dem om.«

Sådan lyder meldingen fra Lars Andreas Moen-Mikalsen, der er leder af den operationelle indvandringssektion i Tromsø politidistrikt, da B.T. fanger ham over telefonen.

11. maj forsøgte tre danskere at krydse grænsen fra Sverige til Nordlandet i Norge på ulovlig vis. De skulle besøge en fjerde dansker, der har en hytte i området. Hertil kan politiet i Tromsø fortælle, at der er tale om en kvinde og to mænd i midt 20erne, som muligvis kommer fra København.

Da danskerne ikke kunne fremvise en negativ coronatest, som var taget inden for 24 timer før ankomst, blev de afvist ved den svensk-norske grænse. Men forsøget på at komme ind i Norge stoppede dog ikke her.

Hvor første forsøg på at krydse grænsen til Norge foregik på cykel mod Nordlandet, forsøgte danskerne 13. maj at komme ind over grænsen på ski gennem byen Tromsø – et spot, der ligger længere nordpå. Men den gik ikke.

»Det er ret usædvanligt at se folk på ski i det område. Derfor blev der også lagt mærke til dem,« fortæller Lars Andreas Moen-Mikalsen fra Tromsø politidistrikt.

Da danskerne i første omgang var blevet afvist, havde de ovenikøbet automatisk fået politiets bevågenhed. Derfor ville de utrættelige danskere også blive anholdt, hvis de igen forsøgte at komme ind over grænsen ulovligt.

Og da en hytteejer i Tromsø opdagede danskerne i færd med at bryde loven på ski, klappede fælden.

Kvinden og de to mænd blev anholdt og har opholdt sig i en arrest i Tromsø siden 13. maj. De vil blive overført til den norske hovedstad Oslo for at kunne komme videre til Danmark i løbet af lørdag 15. maj.

Udover at være blevet bortvist fra Norge har de desuden hver fået en bøde på 10.000 norske kroner, som svarer til 7.500 danske kroner.

De unge danskere er dog mere end velkomne til at besøge Norge på et andet givent tidspunkt, hvis de altså krydser grænsen på lovlig vis.

»De er bortvist og ikke udvist. Derfor er der ingen langsigtede konsekvenser for dem,« uddyber Lars Andreas Moen-Mikalsen fra Tromsø politidistrikt.