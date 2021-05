Kort efter middag blev bilisterne på Sønderborgmotorvejen overrasket af et kraftigt haglvejr.

Det betød, at der i løbet af kort tid var tre uheld på en stækning på blot to kilometer.

Og nu har politiet været nødsaget til at lukke motorvejen i det nordgående spor fra afkørsel 75 og frem til 74.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vi bliver nu nødt til at lukke motorvejen i det nordgående spor fra afkørsel 75 og frem til 74. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 2, 2021

»Der er ingen tvivl om, at det er vejret med pludselige voldsomme hagl- og tordenbyger, der er kommet bag på bilisterne,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Heldigvis kom ingen noget alvorligt til.

»En enkelt er blevet kørt til tjek på hospitalet,« fortæller vagtchefen.

Sydjyllands Politi anbefaler, at man kører forsigtet, da hagl har givet et lag is hen over kørebanen.