Østjyllands Politi måtte to gange onsdag aften uddele straksbøder i forbindelse med butikstyverier.

Bøderne gik til tre udenlandske statsborgere fra Rumænien.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Klokken 18.25 kørte en patrulje til Magasin i Aarhus C, hvor en vagt havde tilbageholdt en 28-årig kvinde og en 36-årig mand.

Ifølge vagten havde han på overvågningen set, hvordan de to puttede parfumer fra butikken ned i en taske, inden de forsøgte at gå ud uden at betale.



Vagten holdt dem tilbage, og da politiet kom frem, erkendte de begge at have stjålet parfumerne.

De blev sigtet for butikstyveri, og da de er rumænske statsborgere, fik de begge en straksbøde.



Omkring samme tidspunkt kørte en patrulje til Bilka i Randers SØ, hvor en 29-årig rumænsk mand også blev tilbageholdt og sigtigt for samme tyverier.