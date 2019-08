Tre tyskere er omkommet i Alaska efter at være sejlet ud på en gletsjersø i en oppustelig kajak.

De tre turister blev set af en lokal kajakguide fire timer inden dødsfaldene, og da var de alle iført redningsveste.

Da tyskerne ikke vendte tilbage efter deres tur, blev en redningsaktion sat i gang i området omkring Valdez' gletsjersø. Det skriver New York Post.

Aktionen blev dog forsinket på grund af isflager, der knækkede af gletsjeren.

Senere samme dag blev de tre tyskere fundet døde.

To af dem flød livløse rundt i vandet, mens den tredje blev fundet oven på en isflage.

De tre tyske turister var et 67-årigt ægtepar og en 62-årig.

Det er endnu uklart, hvad årsagen til de tre dødsfald er, men politiet mistænker ikke, at turisterne er blevet dræbt.

Gletsjersøen er et velbesøgt turistmål, og en lokal talsmand advarer i forbindelse med dødsfaldene om at sejle for tæt på gletsjervæggene.

Det skyldes, at man kan blive ramt af isstykker, der knækker af gletsjeren, og det kan især være farligt, hvis man falder i vandet, siger talsmanden til New York Post.

Vandet i gletsjersøen var tirsdag minus 49 grader.

Valdez-gletsjersø ligger 200 kilometer fra Alaskas største by, Anchorage.