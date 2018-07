Tre personer er tilbageholdt i forbindelse med branden ved OK-Centeret Enghaven i Søvind øst for Horsens.

'Branden efterforskes som en påsat brand og politiet har tilbageholdt tre personer for at undersøge, om de kan sættes i forbindelse med branden,' skriver politiet i en pressemeddelelse.

40 beboere og 10 ansatte fra OK-Centeret Enghaven i Søvind øst for Horsens blev søndag aften evakueret sammen med centerets personale. Det skete, efter at der udbrød en brand i en af centerets fløje. I en pressemeddelelse oplyser politiet, at branden bredte sig til en tilstødende bygning, og ingen af bygningerne stod til at redde.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, og politiet oplyser, at alle de evakuerede er samlet og genhuset, så de kan bearbejde den voldsomme hændelse.

Flammerne tog til kort før klokken 19 og kort før klokken 20.30 oplyste politiet, at branden stadig ikke var under kontrol. Evakueringen var dog afsluttet.

Status på branden på OK Centret Enghaven, branden er stadig ikke helt under kontrol endnu men man har tilendebragt evakuering på stedet. Der er ikke kendskab til at der skulle være tilskadekomst. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) July 22, 2018

OK-Centeret Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for mennesker, der har psykiske problemer. Beboerne og personalet er blevet samlet, så myndighederne er sikre på, at alle er kommet ud fra centeret.

/ritzau/