En 67-årig mand er tiltalt for at have dræbt en 41-årig mand med 20 knivstik i en lejlighed.

Stop, stop, stop, bliver der råbt 20 gange i et telefonopkald til alarmcentralen en lørdag formiddag 26. november 2022. I baggrunden kan man høre en mand beklage sig højlydt.

Det var anden gang den formiddag, der blev ringet 112 fra telefonnummeret.

I alt skal tre telefonopkald til alarmcentralen bruges som centrale beviser i en sag om manddrab begået i en lejlighed i Hallingparken i Brøndby Strand.

Det er fredag kommet frem ved Retten i Glostrup, som behandler sagen over syv dage. En 67-årig mand er tiltalt.

Politiet førte manden ind i retslokalet, da han er i øjeblikket er varetægtsfængslet. Her satte han sig ved sin forsvarer.

Han er tiltalt for at slå en 41-årig mand ihjel med 20 knivstik. Derudover er han tiltalt for at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde, som også var i lejligheden.

Han nægter sig skyldig.

Retsmødet startede med, at både forsvarer og anklager anmodede om et referatforbud under tiltalte og vidners forklaringer i retten.

Ritzau og andre journalister protesterede, men retten valgte at følge anmodningen, indtil der er afgivet forklaring fra tiltalte og vidner. Først derefter må deres forklaringer offentliggøres.

Under retsmødet afspillede senioranklager Caroline Sophia Tarrow tre telefonopkald, som blev foretaget af en af de mænd, der var i lejligheden, da forbrydelsen fandt sted.

I alt var fem personer i lejligheden. Ifølge senioranklageren var de formentlig mødtes for at drikke sammen aftenen forinden.

Den 41-årige mand blev erklæret død samme dag klokken 11.12 kort efter episoden, som ifølge anklagerne fandt sted omkring klokken 10.40 i lejligheden.

I det første opkald blev der blandt andet råbt, "hvad laver du?", og "er du syg i hovedet?". Her skulle en kvinde i lejligheden være blevet skåret i halsen af den nu afdøde mand.

I andet opkald, hvor der blev råbt "stop", skulle den afdøde mand efter anklagerens opfattelse være blevet stukket 20 gange med en kniv af tiltalte, hvilket førte til, at han forblødte af sine skader.

Det er kvinden, som blev skåret i halsen, den 67-årige mand er tiltalt for at have forgrebet sig på i lejligheden ved blandt andet at hive hendes busker og underbukser af.

Det viste en optagelse, der også kom frem i retten. Det skete ifølge anklageskriftet kort forinden, at den 41-årige mand blev slået ihjel.

Under retsdagene skal retten blandt andet vurdere, om den afdøde var i konfrontation med den tiltalte, før han afgik ved døden.

Dommen forventes at blive afsagt den 11. eller 12. marts.

/ritzau/