Tre svenskere er anholdt mistænkt for et dobbeltdrab i Herlev d. 25. juni, hvor en bandeleder og en anden mand blev skudt til døde.

Svensk politi har mandag foretaget anholdelsen i det sydlige Stockholm i en blodig konflikt mellem to kriminelle grupper, skriver expressen.

Der er ifølge mediet tale om en konflikt mellem banderne 'Dödspatrullen' og 'Shottaz'.

Det er ifølge mediets oplysninger personer med tilknytning til førstnævnte bande, der nu anholdes i sagen.

De mistænkes for at have taget del i det dobbeltmord, der skete i Herlev, hvor mindst ti skud blev affyret mod de to svenske ofre på 21 og 23 år, der var en del af 'Shottaz' i Rinkeby.

Ifølge Expressens oplysninger skal det ene offer have spillet en ledende rolle i den kriminelle gruppe 'Shottaz'.

Det er ikke den første anholdelse i sagen.

En 21-årig mand blev i dagene efter mordene anholdt efter en mørkelagt politiaktion i Aarhus.

Anholdelserne sker som følge af et større samarbejde mellem den danske anklager, dansk politi og svensk politi.

Opgøret mellem de to kriminelle svenske grupper skete i Sennepshaven i Herlev d. 25. juni.

'Dödspatrullen' har siden 2015 haft en konflikt med 'Shottaz'.

Syv mennesker har mistet livet undervejs, ifølge ritzau.