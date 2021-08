Ikke én, ikke to, men hele tre såkaldte spøgelsesbilister var natten til lørdag på færde samtidig på Storebæltsbroen, som en periode blev lukket i retning mod Fyn.

Årsagen til hele hændelsen skyldtes tilsyneladende en menneskelig fejl.

Det fortæller vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2.

De tre biler, der alle kom fra Tyskland, var på vej mod Sverige, da de krydsede Storebæltsbroen.

På broen var der blevet udført noget vejarbejde, og i den forbindelse var trafikken en kort overgang blevet ledt over i den modsatte vejbane. De tre tyske biler fortsætte dog derefter i den forkerte vejbane – sandsynligvis på grund af, at der ikke var tilstrækkelig vejledning, efter man fjernede skiltningen på stedet igen.

Det var først, da de tre biler nåede frem til betalingsanlægget, at det gik op for dem, at noget ikke var, som det burde være, for de var ankommet til anlægget fra den forkerte side.

Derfor vendte de om, kørte tilbage over Storebæltsbroen i retning mod Fyn, hvor de ville vende om og køre den rigtige vej over broen.

Da de nåede frem til Fyn, blev de dog mødt af politiet, fordi broen som følge af de tre spøgelsesbilisters færd på stedet omkring klokken 03.30 var blevet lukket i den retning.

Til TV 2 fortæller vagtchefen, at tyskerne havde været chokerede over oplevelsen, men at man fra politiets side betragter det som 'en menneskelig fejl'. Derfor fik de lov til at vende om – endnu en gang – og køre over broen mod Sverige. I den rigtige færdselsretning.