Lørdag aften røg flere unge mænd i totterne på hinanden på Torvet i Silkeborg, hvor politiet måtte træde til.

Politiets ankomst var dog ikke ligefrem velkommen. Størstedelen af de implicerede slagsbrødre stak af ved synet af politiet.

»Det var et slagsmål mellem nogle unge svende, og de spæner afsted, da vi kommer. Vi får ikke fat i dem alle, men vi får fat i tre af dem,« siger vagtchef Ole Vanghøj til B.T.

Og det gik ikke stille for sig, da politiet fik fat i de tre unge svende. De lagde sig nemlig ud med politiet og er nu sigtet for adskillelige forhold.

Den ene forsøgte at nikke en af betjentene en skalle og er derfor sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand. Han er også sigtet for hindring i forbindelse med en anholdelse.

»Han gjorde kraftig modstand under anholdelsen. Han ville ikke med. Han er også sigtet for fornærmelig tiltale. Han råbte skældsord efter politiet,« siger Ole Vanghøj.

De to andre er begge tiltalt for at blande sig i for dem uvedkommende politiforretning. Den ene af dem blev visiteret, og her fandt politiet euforiserende stoffer. Hvilket denne også er blevet sigtet for at være i besiddelse af.

Politiet fik anmeldelsen 22:53. Altså kort før barerne lukker, og knap en time efter sidste udskænkning. Og ifølge vagtchef Ole Vanghøj kunne det sagtens have en sammenhæng.

De unge mænd virkede nemlig berusede, ifølge Ole Vanghøj.

»Værtshusene lukker jo klokke 23, og så kan der godt være en ond stemning,« siger Ole Vanghøj til B.T.

Ifølge anmelderen var der i alt 20 personer involveret i slagsmålet, men det var der ikke, da politiet ankom til Torvet.

Ingen af de tre slagsbrødre er kommet til skade efter slagsmålet.

»Det var almindelig håndgemæng,« siger Ole Vanghøj.