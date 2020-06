For en uge siden blev tre mænd anholdt i Danmark i international sag om tv-pirateri. I alt blev 11 anholdt.

Tre mænd i Danmark blev i sidste uge anholdt og sigtet i en international aktion mod tv-pirateri med i alt 11 anholdte.

Det oplyser anklagemyndigheden onsdag i en pressemeddelelse.

Aktionen fandt sted 3. juni i 16 forskellige lande - og heriblandt altså i Danmark, hvor tre mænd blev anholdt. De er efterfølgende løsladt igen, men sigtet i sagen.

Aktionen var rettet mod et internationalt netværk, der skal have udbudt ulovlig streaming af tv-signaler til mere end to millioner kunder på tre kontinenter.

I den danske del af sagen blev der ransaget på tre forskellige adresser. Det er i Danmark Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - der står for sagen.

- Der er tale om et yderst professionelt, internationalt netværk, der har tjent over 100 millioner kroner ved at tilbyde ulovlig og meget billig adgang til tv-kanaler, film samt populære streamingtjenester som Netflix, HBO og Amazon, siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK i meddelelsen.

