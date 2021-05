En mand, der blev ramt af skud fra haglgevær lørdag, er uden for livsfare. Tre mænd sigtes for drabsforsøg.

En 50-årig mand blev sent lørdag aften ramt af skud fra et haglgevær nordøst for Esbjerg.

Det fortæller vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Han er ikke i livsfare, men han er ramt flere steder på kroppen, fordi der er skudt med hagl, siger han søndag formiddag.

Episoden blev anmeldt til politiet lidt efter klokken 23 lørdag aften. Det udendørs gerningssted i Kvaglund er søndag formiddag afspærret, mens der bliver sikret tekniske spor til sagen.

Vagtchefen vil dog ikke komme nærmere ind på, hvor gerningsstedet er.

- Nogle unge mænd er anholdt i sagen, og vi er ved at se nærmere på, hvad deres rolle var, siger Ole Aamann.

Politikredsen oplyser på Twitter, at tre mænd på 18, 18 og 28 år søndag eftermiddag bliver stillet for en dommer, der skal afgøre, om mændene skal varetægtsfængsles i sagen.

De sigtes for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse.

Grundlovsforhøret er ved Retten i Esbjerg klokken 16.

Sagen er ikke banderelateret, oplyser politiet.

/ritzau/