Midt- og Vestsjællands Politi har onsdag anholdt tre mænd, der sættes i forbindelse med røveri i Greve.

Tre mænd er onsdag blevet anholdt ved en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion i hovedstaden.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De anholdte mistænkes for at have forbindelse til et røveri begået 8. april i Greve.

De anholdte er en 33-årig mand fra Frederiksberg, en 27-årig mand fra Frederiksberg og en 25-årig mand fra Ishøj.

Politiet slog til mod adresser i København, Vallensbæk og Ishøj ved en koordineret aktion, der begyndte onsdag klokken 11.

Aktionen er endnu ikke afsluttet, oplyser politiet.

Indtil videre er aktionen forløbet efter planen, hedder det.

De tre anholdte ventes fremstillet i et grundlovsforhør torsdag i Retten i Roskilde.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen.

/ritzau/