Tre røverier inden for fem dage er en lidt for stor en tilfældighed til, at Fyns Politi ikke bliver mistænksomme.

Derfor undersøger politikredsen lige nu muligheden for, at de skulle have en sammenhæng, selvom en mand allerede fredag blev fængslet for det første røveri i rækken.

»Det er yderst sjældent, at vi ser den her form for røverier i dag, derfor giver det selvfølgelig anledning til at undersøge muligheden for, at der skulle være en sammenhæng,« siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Claus Andkjær.

Han kan dog ikke komme nærmere ind på, om politiet direkte mistænker en sammenhæng.

»Vi efterforsker bredt og holder mange hypoteser åbne. Lige nu lader det til, at vi har fået fængslet gerningsmanden, der var inde i Rema 1000, men det kan ikke udelukkes, at der har været flere.«

Mandag aften var det en Meny i Korup, der stod for skud. Her brugte gerningsmanden en pistollignende genstand til at true sig til kontanter, hvorefter han forsvandt på en cykel.

»Der er nogle fælles træk. De var begge iført mørkt tøj, og de kørte begge på en cykel,« sagde vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen mandag aften til B.T. om gerningsmanden ved de seneste to røverier.

Før mandagens røveri, var det en Coop 365 i Hjallese, der fik besøg af en sortklædt gerningsmand.