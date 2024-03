Politiet er meget sparsomme med oplysninger om sag, hvor tre personer torsdag blev varetægtsfængslet.

Tre personer blev torsdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Kolding i en sag, som offentligheden indtil videre ikke må vide ret meget om.

Sydøstjyllands Politi meddelte torsdag formiddag på det sociale medie X, at man ville fremstille to 39-årige mænd og en 36-årig kvinde. Hun blev fremstillet in absentia - i grundlovsforhør.

Fra politiet lød det, at de tre er sigtet for uretmæssigt at have hentet to børn fra et opholdssted i Vejle 15. februar og efterfølgende ført dem ud af landet eller have medvirket til det.

Politiet meldte på forhånd ud, at anklagemyndigheden ville anmode om lukkede døre i grundlovsforhøret, men det endte med at blive en anmodning om dobbeltlukkede døre.

Det blev mødt af en protest fra Vejle Amts Folkeblad, der var til stede ved grundlovsforhøret, men dommeren valgte at efterkomme anklagemyndighedens anmodning. Begrundelsen var ifølge Vejle Amts Folkeblad sagens karakter, og det faktum, at den 36-årige kvinde er på fri fod.

Det betød, at offentligheden ikke kunne være til stede, da sigtelsen blev læst op, og da de sigtede efterfølgende skulle tilkendegive, hvordan de forholdt sig til sigtelsen.

Ved lukkede døre kan offentligheden være til stede ved oplæsning af sigtelsen, der som oftest indeholder detaljer om, hvad sagen mere præcist handler om.

På grund af de dobbeltlukkede døre vil politiet ikke oplyse yderligere i sagen, herunder heller ikke om de sigtede er danske statsborgere.

De to mænd blev varetægtsfængslet frem til 7. marts. Kvinden, der altså ikke var til stede, blev varetægtsfængslet in absentia, hvilket er på ubestemt tid.

/ritzau/