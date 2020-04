Østre Landsret har afgjort de første sager i stort kompleks. Selskabet kan ikke føre sager om fildeling.

Tre personer er onsdag sluppet for at skulle betale erstatning for påstået ulovlig download af film. Østre Landsret har bestemt, at sagerne skal afvises.

De tre var blevet sagsøgt af det britiske selskab Copyright Management Services (CMS), som via oplysninger om deres ip-adresse mente, at de ulovligt havde downloadet og fildelt film.

Dermed blev ophavsretten krænket, lød det fra Jeppe Brogaard Clausen, som er advokat for selskabet.

Mads Krøger Pramming, som er advokat for en af personerne, mener dog ikke, at en ip-adresse er nok til at lægge sag an.

- Min klient havde sagt, at han har haft en lejer og andre gæster, som har haft adgang til hans internet.

- Han vidste, at han ikke havde downloadet filmen, men alligevel skal han i retten, siger han.

I retten har de tre personer også slået på, at CMS hverken havde produceret eller udgivet de film, som sagen drejede sig om. Derfor kunne selskabet ikke rejse erstatningskrav.

Selvom selskabet har sagt, at det gennem aftaler har erhvervet ret til at føre sagerne, har retten ikke fundet bevis for, at det er tilfældet - og dermed har CMS ikke såkaldt søgsmålskompetance.

Advokat for selskabet, Jeppe Brogaard Clausen, er overrasket over den vurdering og landsrettens læsning af aftalen mellem filmselskabet bag filmene og CMS.

- Vi havde håbet på, at retten havde kigget på ansvarsspørgsmålet (om de tre personer er ansvarlige i sagen red.)

- Domstolene og EU-domstolen har tidligere kigget på det. Deres vurdering kunne landsretten have lænet sig op ad, siger han.

Om dagens afgørelser kan få betydning for sager af lignende karakter, vil afhænge af den enkelte aftale mellem CMS og filmproducenten, mener Jeppe Brogaard Clausen.

- Man skal drøfte med filmproducenten, om man ønsker at indtræde direkte i de her sager, siger han.

Det er ikke første gang, at CMS har tabt en sag på denne baggrund.

For sidste år afgjorde Retten på Frederiksberg, at selskabet ikke havde ret til at anlægge en sag, som også drejede sig om påstået ulovlig deling af en film.

Også i det tilfælde mente retten, at der var tvivl om, hvorvidt CMS repræsenterede de rettighedshavere, der var til filmen.

Advokat Mads Krøger Pramming mener, at landsrettens afgørelse om CMS manglende rettigheder kan bruges i fremtidige sager.

- Hvis firmaerne ikke har rettighederne til at sagsøge, skal de (fremtidige sager red.) jo også afvises i byretten, siger han.

Onsdagens afgørelser er de første i et stort kompleks med hundredvis af sager om ulovlig download af film.

De tre sager har tidligere kørt ved Retten på Frederiksberg, Nykøbing og Holbæk.

I den ene tabte den 34-årige mand og skulle dermed betale en erstatning på 7500 kroner til CMS.

Han ankede dog senere til landsretten, som onsdag altså har ophævet byrettens dom.

CMS havde krævet erstatningskrav på 7500 kroner fra hver af de tre personer, fortæller selskabets advokat Jeppe Brogaard Clausen.

CMS overvejer, om afgørelsen skal ankes til Højesteret, oplyser advokat Jeppe Brogaard Clausen. Det kræver dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

/ritzau/