Tre personer er nu blevet sigtet i sagerne, hvor rotter er blevet kastet ind på Burger King- og McDonald's-restauranter i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I politikredsens døgnrapport lyder det, at efterforskningen af sagerne nu har ført til, at 'tre personer er sigtet i sagerne om groft hærværk på Burger King og McDonald's i Slagelse den 4. november'.

»Her blev der sluppet rotter, mus og kakerlakker løs i de to restauranter, så de måtte lukke med et større omsætningstab til følge,« lyder det.

De tre anholdte er en 17-årig, en 20-årig og en 28-årig mand.

Alle tre er fra Slagelse-egnen.

Politiet oplyser videre, at den 17-årige allerede tidligere blev sigtet i sagerne, mens de to andre blev anholdt onsdag morgen og sigtet for groft hærværk.

»De blev begge løsladt efter endt afhøring. Politiets undersøgelser har ikke givet anledning til at antage, at der er sammenhæng mellem de to sager fra Slagelse og andre, lignende hærværkssager fra andre steder i landet,« lyder det.

Den seneste tid har flere McDonald's- og Burger King-restauranter været udsat for den slags hærværk.

Både herhjemme og i udlandet.

Alle sagerne er sket i kølvandet på, at McDonald's Israel for nogle uger siden oplyste, at man havde givet tusindvis af gratis måltider til israelsk militærpersonale.

Det fik ifølge Reuters den amerikanske burgergigants franchises i nogle muslimske lande – som Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Tyrkiet – til at tage afstand fra den israelske franchise.