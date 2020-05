Tre personer sigtes for drab i sagen om den forsvundne Eddie Karl-Johan Christensen.

Der er tale om en 52-årig mand, en 45-årig mand og en 46-årig kvinde.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Vores massive efterforskning i sagen gør, at vi har et grundlag for at sigte alle de tre anholdte for at have begået drabet på den 39-årige mand,' siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

