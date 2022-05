Det var tre rolige drabssigtede personer, der torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten, der var til stede i retten.

To mænd på 32 og 39 år og en kvinde på 35 år er sigtet for at have dræbt den 43-årige mand, der har været forsvundet siden begyndelsen af maj.

Torsdag har politiet fundet et nedgravet lig, som formodes at være den 43-årige.

Politiet mener, at de tre sigtede har slået den 43-årige ihjel på ukendt sted og på ukendt vis i perioden fra 3. maj klokken 03 til til 26. maj klokken 06.

Det betyder, at politiet fortsat ikke har endeligt afklaret, hvor og hvordan den 43-årige er blevet dræbt.

De sigtede nægter sig alle skyldige.

De tre sigtede ankom på skift til retten, skriver JydskeVestkysten.

Den ene af de to mænd, en kraftig mand iført morgenkåbe, sjoskede lidt efter sin advokat.

Den anden mand gik roligt rundt med en kop kaffe, da pressen ankom til retslokalet. Han er almindelig af bygning og har lyst, pagelangt hår.

Ifølge lokalmediet virkede kvinden lidt forvirret og havde flere spørgsmål til sin forsvarsadvokat.

Anklageren anmodede om, at dørene blev lukket under grundlovsforhøret. Blandt andet fordi man fortsat mangler at afklare dødsårsagen.

Dommeren besluttede at lukke dørene. Kort efter kom den 35-årige kvinde og den 32-årige mand ud fra retslokalet.

Om det skyldes, at de afviste at give forklaring i sagen, er blevet løsladt eller andre forhold, er endnu uvist.

Politiets teori er, at de tre sigtede og den dræbte kendte hinanden i forvejen.