En 23-årig fodgænger endte i livsfare efter tre brud på ryggen, et åbent benbrud og brækket ribben.

Så voldsomt gik det nemlig for sig efter en biljagt på Tagensvej på Nørrebro i april sidste år, hvor tre mænd i en Porsche Cayenne kom kørende i høj fart, mistede herredømmet og bragede ind i fodgængeren og direkte ind i en husmur.

Nu er de tre mænd, der befandt sig i gerningsbilen, blevet dømt i Københavns Byret.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Føreren af bilen, en 28-årig mand som har udgjort en ledende rolle i gadebanden NNV, blev straffet med fængsel i halvandet år, ligesom han fik en ubetinget frakendelse af førerretten, fik sin bil konfiskeret og blev udvist af landet i seks år.

Han blev anholdt tilbage i maj i lufthavnen i Hamborg, hvor han forsøgte at rejse videre med fly.

Den 41-årige medpassager fik syv måneders fængsel. Ud over at flygte fra stedet blev han også dømt for i forbindelse med flugten at have slået en kvinde og prøvet at stjæle hendes cykel. Han blev også dømt for at afgive falsk forklaring ved at have forklaret, at det var ham, der kørte bilen.



Også en 30-årig passager blev dømt for at flygte fra ulykken og for at afgive falsk forklaring om, hvem der kørte bilen. Hans dom lød på fire måneders fængsel.

Biljagten foregik på Tagensvej på Nørrebro, og på et tidspunkt nåede ulykkesbilen op på en hastighed på mindst 108 km/t. på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 50.

Det hele endte i et vejkryds, hvor føreren af bilen mistede herredømmet og påkørte den 23-årige mand.