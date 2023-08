Kongevejen i Holte var tirsdag aften spærret i timevis efter, at et gaderæs endte i en større ulykke.

B.T. omtalte sagen tirsdag aften, og fotos viste, at der ud over politifolk også var flere ambulancer og redningskøretøjer på stedet.

Onsdag oplyser Nordsjællands Politi, at tre personer, alle mænd, blev bragt til hospitalet efter ulykken, som skete under gaderæset.

Der er ingen melding om kritisk tilstand, tilføjer man.

Der var tale om en 23-årig mand fra Birkerød, som kørte bilræs med en 22-årig mand fra Birkerød i den sydgående retning på Kongevejen.

Undervejs, kan politiet fortælle, mistede den 23-årige mand herredømmet over sin bil og ramte en tredje bil med en 20-årig mand, som herefter ramte en parkeret personbil.

Den 23-åriges bil rullede rundt på taget, ramte et træ og røg ind i midterrabatten.

Kongevejen i Holte var tirsdag aften spærret i mere end tre timer efter det, som politiet i første omgang beskrev som et større færdselsuheld. Onsdag lyder det, at der var tale om et gaderæs.

Foreløbigt er en bilinspektør blevet sat til at undersøge ulykken nærmere og udfærdige en rapport.

Indtil da vil politiet ikke spekulere i, hvor hurtigt der blev kørt.

Men Nordsjællands Politis presseafdeling bemærker overfor B.T., at det ser ud som om, at der er blevet kørt med en hastighed, som er 'væsentligt' over det tilladte på stedet.

Politiet modtog anmeldelse om ulykken kl. 21.22, og Kongevejen blev afspærret i sydlig retning kl. 21.30, oplyser Nordsjællands Politi.

Vejen blev genåbnet samme aften kl. 01.07.