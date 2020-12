Tre sigtes for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed. De fremstilles onsdag i grundlovsforhør.

I forbindelse med en aktion i Odense-bydelen Vollsmose har politiet tirsdag anholdt tre personer, der sættes i forbindelse med en skudepisode den 14. november.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 14. november modtog politiet en anmeldelse om, at der var blevet affyret tre-fire skud i Egeparken, som ligger i Vollsmose. Skuddene blev affyret ved højlys dag, men ingen blev ramt.

Tirsdag rykkede en større politistyrke med efterforskere, hundepatruljer og uniformeret politi ud til bydelen, hvor der blev gennemført en række undersøgelser og ransagninger.

Desuden deltog en specialstyrke fra Forsvaret i aktionen.

Der er tale om enheden Advanced Search Capacity, som blandt andet er specialiseret i at søge efter små metalfragmenter. Det kunne være dele fra projektiler.

Enheden har tidligere bistået politiet i forskellige sager.

Tidligere på måneden deltog den i aktion om narko og våben på Vestsjælland. Den bistod også politiet i eftersøgningen af en kniv i forbindelse med drabet på Louise Borgilt i Herlev ved København.

Tirsdagens aktion i Vollsmose førte - udover de tre anholdelser - til flere fund. De skal nu undersøges nærmere. Politiet vil af hensyn til efterforskningen ikke sige, hvad man har fundet.

Bydelen har gennem længere tid været plaget af en konflikt mellem to bandegrupperinger.

Det drejer sig om en gruppe med tilknytning til Korsløkkeparken på den ene side og en gruppe tilknyttet Bøgetorvet i Vollsmose på den anden.

Politiet oplyser ikke, om de anholdte har tilknytning til den ene eller begge disse grupperinger.

De anholdte sigtes for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed samt for ulovlig våbenbesiddelse.

Onsdag fremstilles de efter planen i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Her vil anklageren bede dommeren lukke dørene for offentligheden.

Efter skudepisoden den 14. november indførte politiet visitationszone og skærpet strafzone i Vollsmose. Ingen af zonerne blev forlænget, da de udløb tirsdag.

/ritzau/