Tre personer blev onsdag anholdt i en stor politiaktion med hjælp fra politiets aktionsstyrke. De tre er sigtet for et groft røveri.

Et voldsomt røveri på et stisystem i Greve, hvor to mænd angiveligt blev truet, tævet og fik stjålet guldsmykker, affødte onsdag en kæmpe politiaktion.

Tre mænd blev anholdt under den store aktion, og de er nu sigtet for at have stået bag røveriet 8. april i år, hvor de to personer ifølge politiet blev truet med en pistollignende genstand, slået og sparket i hovedet og fik stjålet et Rolex-ur til en værdi af 200.000 kroner samt en guldring og en guldhalskæde til en samlet værdi af 80.000 kroner.

Det kom frem, da de tre mænd torsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor anklager Henriette Hansen læste sigtelsen op, inden dørene blev lukket trods protester fra både pressen og de tre mænds forsvarere.

Tungt bevæbnet politi deltog i onsdagens aktion. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Tungt bevæbnet politi deltog i onsdagens aktion. Foto: Presse-fotos.dk

Anklageren begrundede dørlukningen med, at røveriet var begået af personer med tilknytning til bandemiljøet, og at en medgerningsmand eller en aftager af smykkerne fortsat er på fri fod.

Anklageren tilføjede desuden, at de forurettede ikke ønskede at tale med politiet.

Inden dørene blev lukket, nåede den ene af de tre sigtede dog at komme til orde.

»Det er en løgnehistorie. Det passer ikke. Undersøg de to personer,« lød det fra ham, inden han også nævnte navnene på de to forurettede, selv om anklageren ellers havde meddelt, at hun ikke ønskede, at navnene på de to forurettede kom frem for tilhørerne og pressen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

De tre mænd blev anholdt onsdag formiddag med hjælp fra blandt andre politiets aktionsstyrke, fordi man ifølge Midt- og Vestsjællands Politi havde en teori om, at de kunne være i besiddelse af våben.

»Vores efterforskning havde givet indikationer på, at der kunne være våben på adressen. Så det var for at have det med, som vi mente var nødvendigt,« siger pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Schouw Broholm.

Ifølge B.T.s oplysninger har den ene af de tre sigtede været involveret i en sag om forsøg på manddrab, mens en anden af de tre har siddet adskillige år i fængsel for våbenbesiddelse.

De tre personer fik foreløbig anholdelsen opretholdt i tre gange 24 timer, oplyser anklager Henriette Hansen til B.T.