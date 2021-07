Tre personer er blevet anholdt for frihedsberøvelse.

»Efter en intens efterforskning blev tre personer fra det kriminelle miljø i København i går anholdt,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd er henholdsvis 24, 24 og 25 år.

De sigtes for – sammen med flere andre uidentificerede mænd – at have frihedsberøvet og udøvet grov vold og afpresning mod en forurettet.

Manden blev frihedsberøvet på gaden i Brønshøj den 7. juli og fundet på en landejendom på Midtsjælland torsdag.

Der er altså gået 15 dage mellem frihedsberøvelsen, og at manden bliver fundet.



»Det er en alvorlig og grov sag, som vi har haft en intens efterforskning af for at finde den frihedsberøvede mand. Det lykkedes heldigvis i går.,« siger eder af Afdeling for organiseret kriminalitet, vicepolitiinspektør Knud Hvass, og fortsætter:

»Vi udelukker ikke flere anholdelser i sagen, så vi kan desværre ikke gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt.«



De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg fredag kl. 12.00, hvor Københavns Politi vil begære lukkede døre.

B.T. følger sagen.