Onsdag aften modtog svensk politi yderligere tre anmeldelser om stenkast mod biler.

Det fortæller politikommissær hos det svenske politi, Ewa-Gun Westford.

»Vi havde tre stenkast onsdag aften. To af hændelserne skete sent på eftermiddagen, mens det tredje skete efter klokken 20.00,« fortæller hun.

Hun tilføjer, at to af anmeldelserne kom fra danske biler, mens den tredje var en svensk bil.

»Men bag dem kørte en dansk bil, så vi ved ikke, om de har været målet for stenen,« fortsætter hun.

Gårsdagens hændelser blev ifølge Ewa-Gun Westford registreret tættere på Malmø, end man tidligere har set.

»Ingen personer kom til skade i forbindelse med de tre stenkast,« siger hun.

Ifølge Ewa-Gun Westford blev svensk politis arbejde besværliggjort i går, fordi anmeldelsen om stenkast kom relativt lang tid efter, at det var sket. Derfor opfordrer hun til, at man straks kører ind til siden og anmelder det, hvis man har været udsat for et stenkast.

»Vi kan ikke nå ud og undersøge området for eventuelle gerningsmænd, hvis der går for lang tid, så man skal kontakte os umiddelbart efter, det er sket,« lyder det videre.