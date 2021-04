Tyske toldere fandt 325 kilo kokain i container på vej til Danmark, og så lå dansk politi på lur i Hedehusene.

Gruppen af anholdte i forbindelse med en sag om 325 kilo kokain fra Brasilien vokser.

Torsdag er yderligere tre mænd blevet anholdt og sigtet for at have spillet en rolle i den spektakulære sag, som involverer tyske toldere, en tom container og et af de største "kokainfund" i Danmark.

Mændene er sigtet for at forsøge at få de flere hundrede kilo narko ind over de danske grænser, oplyser Københavns Politi. I forvejen sidder ni andre varetægtsfængslet i sagen.

- Vi har i dag anholdt tre mænd på 20, 21 og 31 år og sigtet dem for forsøg på indsmugling af 325 kg kokain fra Brasilien, skriver politikredsen på Twitter.

- Vi mener, at de tre personer er en del af en gruppe, hvorfra ni andre personer den 1. marts blev anholdt for forsøg på at smugle kokain ind i landet, lyder det videre.

Sagen begyndte at rulle, da tyske toldere i slutningen af februar fandt de 325 kilo kokain i en container fra Brasilien. Containeren var blevet sejlet til Holland og videre til Bremerhaven i Tyskland.

Tolderne beslaglagde stoffet, inden skibet sejlede videre til Københavns Frihavn. Herfra blev containeren leveret til et firma i Hedehusene vest for København, lød det i grundlovsforhøret mod de ni personer.

Ifølge politiet observerede de sigtede flere gange containeren og firmaet, hvor containeren var, med hensigt på at bryde ind i containeren.

Betjente lå dog også på lur, og de slog til, da flere mænd forsøgte at skaffe sig adgang til den tomme container. Var den ikke blevet tømt forinden, havde der været tale om et af de største fund på dansk jord.

Politiet understregede i forbindelse med grundlovsforhøret 1. marts, at firmaet i Hedehusene på intet tidspunkt var bekendt med kokainen.

Det er uvist, om de anholdte torsdag er danske statsborgere. Otte af de andre anholdte er danskere i alderen 19 til 34 år, mens den niende er en belgisk mand på 45 år.

De otte herboende har ifølge politiet alle en tilknytning til det organiserede kriminelle miljø.

Hvad de har forklaret om sagen er uvist, da dørene ved retsmødet blev lukket, efter at sigtelsen mod dem var blevet læst op.

De sigtede nægter sig skyldige, men blev altså varetægtsfængslet.

Mændene, der blev anholdt torsdag, kommer for en dommer fredag.

/ritzau/