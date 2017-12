Randers. Tre personer, der var efterlyst af politiet i forbindelse med et drab begået i Randers, er anholdt i Tyskland.

De blev alle anholdt i nærheden af Neumünster kl 16.45 af tysk politi.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen og efterforskningen er sket i tæt samarbejde med Særlig Efterforskning Vest, tysk og hollandsk politi, oplyser politiet.

De tre vil nu blive begæret udleveret til Danmark.

Tidligere søndag efterlyste Østjyllands Politi de tre personer, som blev betegnet af politiet som bevæbnede og farlige personer.

De er to mænd og kvinden er alle fra Aalborg.

De tre blev efterlyst, efter at en 30-årig mand blev skudt ned på åben gade i Randers fredag aften.

Det var en forbipasserende, der ved 23.30-tiden fandt den 30-årige liggende død på Tørvebryggen 1 ved Randers Regnskov.

Lørdag aften bad Østjyllands Politi kollegerne i Nordjylland om at trænge ind og ransage fire adresser i Aalborg i jagten på de tre mistænkte. De har tidligere opholdt sig de pågældende steder, men var væk lørdag aften.

Alle tre er kendt af politiet i forvejen, men der er ikke muligt at få oplyst, hvad de er kendt for.

Politiet mener, at drabet er et internt opgør i det kriminelle miljø. Det skulle dog ikke have sammenhæng med en bandekonflikt.

Motivet er søndag eftermiddag heller ikke kendt.

- Vi mener, at de har aftalt at mødes. Men om det har været planen fra starten, at den 30-årige skulle slås ihjel, eller om der er opstået en situation undervejs, ved vi ikke, lød der fra kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi søndag eftermiddag.

Politiet oplyste i forbindelse med efterlysningen, at man mente, at de tre personer kunne være flygtet ud af landet, og den antagelse fik politiet altså ret i.

/ritzau/