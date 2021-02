Mange tilfældige borgere blev ramt og mistede penge. Deres koder blev aflæst på bibliotekers computere.

I en stor sag om databedrageri, hvor en gruppe sigtes for at have skaffet sig dybt personlige oplysninger på computere på biblioteker, er tre mænd tilsyneladende parat til at aflægge tilståelse.

I den kommende uge er der planlagt retsmøder med de tre mænd ved Retten i Aarhus, oplyser en anklager ved specialenheden Særlig Efterforskning Vest.

Der er en forventning om, at de tre kan få deres sager afgjort hurtigt, fordi de vil erkende sig skyldige overfor en dommer. Det oplyser anklager Mette Fladkjær til Ritzau.

Dermed kan straffen straks fastsættes.

De tre er blandt de i alt 11 mænd, der sidder varetægtsfængslet, efter at de i juni sidste år blev anholdt for omfattende svindel med NemID.

Mændene, der er i alderen fra 16 til 30 år, blev anholdt i en landsdækkende aktion, oplyste politiet dengang. De kommer fra Aarhus, Odense, Vestsjælland og Storkøbenhavn.

DR Nyheder har beskrevet, hvordan nogle af de sigtede skal have installeret såkaldte keyloggere på computere på flere offentlige biblioteker. På den måde skaffede de sig oplysninger til flere borgeres bruger-id og adgangskoder.

Keyloggere er et program, der kan aflæse, hvad man skriver på et tastatur.

Med koderne i hånden har gerningsmændene været i stand til holde øje med, hvornår borgere fik tilsendt et nyt nøglekort og så opsnappe det i postkassen, har DR Nyheder rapporteret.

Gennem de seneste fem år er der uberettiget aflæst personfølsomme oplysninger på hele 46 forskellige biblioteker i 26 kommuner.

I forbindelse med anholdelserne sidste sommer sagde politiinspektør Carit Andersen, at der var mange ofre i sagen.

- Der er efter vores opfattelse tale om organiseret kriminalitet, der kræver en høj grad af planlægning, og bedragerierne er gået ud over en lang række uskyldige borgere, sagde han.

Anklager Mette Fladkjær ønsker onsdag ikke at oplyse nærmere om de konkrete sigtelser, der er rejst mod de tre mænd, som næste uge formentlig får deres sager afgjort.

/ritzau/