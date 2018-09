Tre mænd er efter et næsten otte timer langt grundlovsforhør i Københavns Byret torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

De tre mænd er sigtet i en sag, der omhandler medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Det var dog kun to af mændene, der begge er 29 år, som var til stede i retten. En 31-årig mand blev fremstillet in absentia.

Sagen omhandler indkøb samt facilitering af genstande bl.a. droner, fra Danmark til IS i Syrien/Irak, som skulle anvendes til kamphandlinger, skriver politiet.

Af sigtelsen fremgik det, at der i perioden 2012-2017 blev indkøbt droner og komponenter til droner i forskellige hobbyforretninger. Hvordan de konkret skulle bruges, fremgik ikke, men det fremgår, at der foruden droner blev indkøbt go-pro-kameraer.

Den ene sigtede har halvlangt sort skæg og kort, tyndt hår. Han er iført en ternet skjorte og en lang, koksgrå jakke.

Avisen skriver, at den anden sigtede er iført sorte joggingbukser og en sort jakke. Han har sort, maskinklippet hår.

Ifølge TV 2 begrundede dommeren varetægtsfængslingen med, at der er risiko for, at de på fri fod vil forsøge at flygte og påvirke vidner i sagen.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der ikke har yderligere kommentarer i sagen, da den foregår bag lukkede døre.

/ritzau/