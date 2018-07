Politiet er massivt til stede i Mullerup, hvor tre mænd har skudt og dræbt en ung mand søndag morgen.

Roskilde. En 29-årig mand fra Korsør er blevet dræbt af skud, da tre mænd trængte ind i et hus og skød ham søndag morgen.

Den alvorlige hændelse skete på Mullerupvej 11 i Mullerup, som ligger mellem Kalundborg og Slagelse.

Det fortæller Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der trænger tre mænd ind i på adressen lidt før klokken 09.00 i morges. Så afgiver de skud mod en 29-årig mand, som opholdt sig på adressen.

- Han afgik ved døden som følge af det her skud, siger Carsten Andersen.

De tre formodede gerningsmænd kørte kort efter fra stedet i en grå bil, som kørte sydpå mod Gørlev. Politiet eftersøger nu de tre mænd, som slap væk.

Den unge mand bor i Korsør, men befandt sig af ukendte årsager på adressen. Det fortæller politiet, som er massivt til stede på gerningsstedet, hvor de efterforsker drabet.

Beboere i Mullerup, som kan have bemærket noget mistænkeligt i løbet af søndag morgen, kan kontakte politiet med oplysninger på 114.

- Vi arbejder med mange forskellige teorier. Vi håber meget på, at der er nogen, som måske har set et eller andet før, under eller efter hændelsen.

- Man må meget gerne henvende sig til os også hvis man ved noget, som man tror, at vi må være blevet opmærksomme på. Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt, siger Carsten Andersen.

Politiet fik en melding om hændelsen klokken 08.52 søndag morgen.

/ritzau/