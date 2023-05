En mand springer ud af en sølvgrå bil fra passagersiden midt i eftermiddagstrafikken tæt på Nørrebro Station. Manden forsøger at indhente en forankørende sort Mercedes der føres af en kendt figur i bandemiljøet.

Episoden er fanget på videoovervågning fra en kebab-restaurant på Nørrebrogade.

Billederne bliver vist i retssal 60 i Københavns Byret. Her sidder de tre mænd, der er optræder i videoen tiltalt for grov vold mod hinanden.

På skærmene i retssalen kan man se, at få sekunder efter springer fodgængere og cyklister for livet, da de to biler i høj fart gasser op og kører ud på Nørrebrogade.

Den sorte Mercedes stopper kort efter midt i krydset mellem Nørrebrogade og Hyltebro.

Føreren af bilen hopper derefter ud og løber hen imod sin efterfølger. Det ender i håndgemæng.

Føreren af den sorte Mercedes falder omkuld, og kort efter dukker en tredje mand op og forsøger at stikke føreren af den sorte Mercedes med en kniv.

Det er den scene fra 22. februar sidste år, der er omdrejningspunktet i retssagen.

I den ene side af retslokalet sidder to mænd, som politiet mener hører til banden NNV, den ene et ledende medlem,

I den anden side en 26-årige mand med forbindelser til en familieklan.

Anklager Andreas Christensen spørger den 26-årige, om den person, der overfaldte ham, er tilstede i retten.

»Det var ham (den ene tiltalte, red.),« siger den tiltalte om en 29-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger tidligere var et ledende medlem af gadebanden NNV.

Den 26-årige fortæller videre, om den 29-årige, at de to var barndomsvenner, men at venskabet skulle være gået skævt.

Om det er årsagen til overfaldet i februar 2022 er uvist. Den 26-årige udtaler i retten, at overfaldet er opstået spontant og tilfældigt, og at han altså ikke ved, hvad der skulle være den udløsende årsag.

»Jeg var bange for at køre nogen ned,« fortæller den 26-årige, da han bliver spurgt ind til, hvorfor han stoppede bilen og steg ud.

Den tredje tiltalte er en 25-årig mand, der ligeledes tidligere har haft tilknytning til NNV.

På videoovervågningen, der blev afspillet i retten, kan man se den tredje tiltalte forsøge at stikke den 26-årige i benet med en skarp genstand, da den 26-årige ligger ned Nørrebrogade.

Den 25-årige er tiltalt for at have forsøgt at stikke den 26-årige fører af den sorte Mercedes indtil tre gange med en kniv.

Mandag kom det frem i retten, at den 26-årige forud for overfaldet var blevet advaret af politiet om at hans liv var i fare. Han forklarede i retten, at han derefter begyndte at bære en skudsikkervest.

Den 26-årige er blandt andet tiltalt for at have båret skudsikker vest, da han blev anholdt kort efter voldsepisoden.

Ifølge politiet havde han ikke fået tilladelse til at bære den, men den den tiltalte forklarer i retten, at han havde en opfattelse af, at det var godkendt af politiet, at han benyttede sig af vesten.

Kort efter den 26-åriges forklaring i retten opstår der tumult i retten.

En gruppe tilhører, der øjensynligt var mødt op for at støtte den 26-årige tiltalte, skulle bevæge sig forbi de to andre tiltalte.

De udveksler nogle ord på arabisk, hvilket hidser den ene op.

Herefter vælger de tilstedeværende politimænd at få navnene på alle tilhørerne i retten. En ung nægter i første omgang at fortælle, hvad han hedder, da en betjent spørger ham.

Herefter forsøger en af de andre tilhører at komme ind i retten igen, men en betjent stopper ham, og han manden bliver skubbet ud af retssalen.

Efter pausen bliver de to mænd bortvist af retsformanden.