5,6 millioner blev uberettiget udbetalt til udenlandske bankkonti i bedragerisag, mener anklagemyndighed.

Et supermarked uden for Aarhus blev brugt af tre mænd til at svindle med allerede udbetalte spilgevinster for flere millioner kroner.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod mændene på 27, 37 og 39 år. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet skal have fundet sted i bydelen Tranbjerg i det sydlige Aarhus hen over tre dage i april.

Det foregik ifølge anklageskriftet ved, at de tre mænd indtastede og skannede allerede udbetalte gevinster knap 1700 gange på en kasseterminal i supermarkedet.

På den måde fik de uberettiget udbetalt 5,6 millioner kroner til udenlandske bankkonti, mener anklagemyndigheden.

De tre mænd har siddet varetægtsfængslet siden henholdsvis april, maj og september.

Dansk politi har fået hjælp af udenlandske kolleger til at efterforske sagen. Det er blandt andet dette samarbejde, der har ført til, at man kunne rejse tiltalen om svindel.

Mændene er ikke de eneste, der har været sigtet i sagen i forbindelse med efterforskningen, som har stået på siden april.

Sagerne mod de øvrige behandles særskilt, skriver politiet torsdag uden at konkretisere antal eller indhold.

Anklagemyndigheden har også fundet grundlag for at tiltale den 39-årige i en anden svindelsag, der skal være foregået i årene 2020 til 2023.

Manden er i den sag tiltalt for at have begået lignende svindel med spilgevinster mere end 30 gange i forskellige forretninger i både Jylland og på Fyn.

I den del af sagen er der ifølge tiltalen blevet bedraget for mere end 390.000 kroner. Det skal være sket ved, at han har fået ekspedienter til at scanne de ubrugte spilgevinster.

Der er endnu ikke afsat retssag til sagen

