Et knivstikkeri på et diskotek i Herning udløste voldsom tumult. Flere personer kom voldsomt til skade.

Herning. Tre mænd havde i foråret en kniv med på et diskotek i Herning, og den brugte de til at forsøge at dræbe en 21-årig mand.

Mændene, der er i alderen 27-32 år, stak manden i brystet på diskotek Einstein og Dansebar i Herning, og han overlevede ifølge politiet kun, fordi redningsfolkene kom hurtigt til stedet.

Sådan opsummeres episoden af anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, som nu har rejst tiltale for drabsforsøg mod de tre mænd.

Det oplyser politiet fredag i en pressemeddelelse.

Episoden skete 10. marts i år.

I forbindelse med episoden opstod der tumult på diskoteket, og flere personer blev stukket med kniv, slået og sparket.

Derfor er de tre mænd ud over drabsforsøg også tiltalt for grov vold og et tilfælde af vold. Herudover kommer også tiltalen for besiddelse af en kniv under særligt skærpende omstændigheder.

Efter tumulten flygtede mændene fra stedet, men blev senere fundet og anholdt af politiet.

Sagen bliver først som en nævningesag. Det vil sige, at anklagemyndigheden vil kræve mindst fire års fængsel.

De tiltalte nægter sig skyldige.

/ritzau/