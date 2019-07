Ifølge Statsadvokaten i København indkøbte tre mænd droner og kameraudstyr til Islamisk Stat i Syrien.

Anklagemyndigheden tiltaler to mænd for medvirken til terrorisme. De tiltales desuden - sammen med en tredje mand - for medvirken til forsøg på terror.

Mændene, der alle er 30 år, tiltales for at have indkøbt avancerede droner og kameraudstyr til brug under kamphandlinger i Syrien.

Udstyret skulle bruges af Islamisk Stat.

Specialanklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København, der har rejst tiltale i sagen, fortæller, at der er tale om "dødelig alvor". Derfor er mændene blevet tiltalt efter straffelovens terrorbestemmelser.

- Vi mener at kunne bevise, at personerne har indkøbt materiel, droneudstyr og kameraer med videre med henblik på at levere det til Islamisk Stat, der så i Syrien og Irak har skullet bruge udstyret i forbindelse med kamphandlinger, siger Kristian Kirk til Ritzau.

Ifølge anklageskriftet har de tiltalte over en periode på fire år fra 2013 til 2017 indkøbt blandt andet hobbyfly, droner og termiske kameraer samt komponenter og værktøj i internetbutikker og i butikker i Danmark.

- Der er efter vores opfattelse tale om adskillige og meget systematiserede indkøb, siger specialanklager Kristian Kirk.

Desuden er to af mændene tiltalt for medvirken til terrorisme, da de ifølge anklageskriftet har indkøbt kameraer, som senere blev anvendt til rekognoscering i forbindelse med et angreb på en syrisk militærbase i august 2014. Her mistede flere mennesker livet.

- Vi har i øvrigt et udestående med yderligere to centrale personer i sagen, som er varetægtsfængslede in absentia, som er internationalt efterlyste og i sagens natur stadig er sigtede i sagen.

- Jeg kan garantere, at politiet og anklagemyndigheden også fremadrettet vil bestræbe sig på om muligt at bringe de to personer til strafforfølgelse i Danmark, siger Kristian Kirk.

Straffesagen mod de tre mænd, der nu er rejst tiltale mod, forventes at begynde 16. september ved Københavns Byret og forløber over adskillige retsdage frem til begyndelsen af november.

Anklagemyndigheden ønsker, at sagen bliver ført som en nævningesag.

Hvis de tiltalte bliver kendt skyldige, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om udvisning af den ene af de tre, da han ikke er dansk statsborger.

