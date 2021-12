Tre mænd i alderen 20 til 31 år kommer til at tilbringe julen bag tremmer.

Det står klart fredag eftermiddag, da de alle er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Alle tre mænd er sigtet for primært i Odense at have begået en række såkaldte designindbrud.

Det oplyser Fyns Politi til B.T.

Det tre mænd har altså brudt ind på flere lokationer i Odense, hvorfra de har taget dyre designvarer som for eksempel PH-lamper, Y-stole og Bamsestole med sig.

De dyre designmøbler og -lamper blev alle stjålet med henblik på videresalg.

Men fredag lykkedes det altså politiet at sætte en stopper for tyverierne ved at anholde og dernæst at varetægtsfængsle de tre mænd.

Af hensyn til den videre efterforskning i sagen begærede Fyns Politi til fredagens grundlovsforhør lukkede døre.

Af samme årsag er oplysningerne om de tre gerningsmænd og rækken af designindbruddene derfor sparsomme. Dog kan det oplyses, at en varetægtsfængsling af en, eller i dette tilfælde flere sigtede, som hovedregel kun finder sted, når der foreligger en begrundet mistanke om, at der er blevet begået en lovovertrædelse.