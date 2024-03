Tre mænd skal tilsammen betale over 400 millioner kroner for at have drevet en illegal cigaretfabrik.

Vestre Landsret har tirsdag idømt tre mænd mellem tre og seks et halvt års fængsel samt tillægsbøder på hver henholdsvis 44 millioner kroner og 179 millioner kroner.

Det skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

De er fundet skyldige i at have fremstillet og videredistribueret millioner af illegale cigaretter på en cigaretfabrik i Aulum i Vestjylland.

Ifølge Vestre Landsrets pressemeddelelse var de tiltalt for at have deltaget i produktionen og salget "fra en professionelt indrettet, men uautoriseret cigaretfabrik, og ikke at have betalt tobaksafgifter".

Landsretten er enig med Retten i Aarhus' dom fra marts sidste år, bortset fra at straffen for én af mændene, 58-årige Markus Winther, nedsættes fra seks år til tre år.

Landsretten fandt, at han ikke deltog i produktion og salg i en periode fra efteråret 2021 til februar 2022. Hans bøde er desuden nedsat fra 185 millioner kroner til 44 millioner kroner.

Bent Olsen og Claus Gregers Junge idømmes henholdsvis seks et halvt år og fem et halvt års fængsel. Deres bøder nedsættes også - men ikke lige så markant. Bøderne nedsættes fra 185 til 179 millioner kroner.

Bøderne svarer til det beløb, statskassen er gået glip af i tabte tobaksafgifter.

- Ved fastsættelsen af straffen lagde landsretten især vægt på størrelsen af det unddragne afgiftsbeløb og de tiltaltes indbyrdes roller, skriver landsretten.

En fjerde mand, Henrik Benedicht Hansen, blev ved byretten idømt tre års fængsel, mens en femte mand blev frifundet.

De fem mænd blev anholdt 8. februar 2022 ved en koordineret aktion, hvor politiet slog til mod flere adresser i Øst- og Vestjylland.

Cigaretterne blev fremstillet på en landejendom i Aulum mellem Herning og Holstebro, der var indrettet med professionelt udstyr til produktion af cigaretter.

Ved aktionen blev der beslaglagt cirka 25 millioner illegale cigaretter og cirka 13 ton forarbejdet tobak, der efter politiets vurdering skulle bruges til fremstilling af yderligere cirka 13 millioner cigaretter.

Men politiets efterforskning viste, at der var tale om langt flere - og landsretten har fundet, at i hvert fald to af mændene har handlet med 89 millioner cigaretter.

Mændene havde ansvar for produktion og videredistribution af cigaretterne, men havde østeuropæisk arbejdskraft til at styre fabrikken.

På en adresse med tilknytning til en af de dømte fandt politiet knap to millioner kroner i kontanter, der var gravet ned i et grønt område.

Politiet beslaglagde hos de dømte beslaglagt en række større kontantbeløb, ure til flere millioner kroner, flere ejendomme i Danmark og adskillige luksusvarer.

/ritzau/