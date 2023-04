Et åbent benbrud ved anklen, knivlæsioner i ryggen og på den ene overarm.

Så voldsomt gik det for sig, da en 22-årig mand 8. april blev udsat for et knivstikkeri på skinnerne ved Valby Station.

Tre mænd i starten af 20erne er nu sigtet for at stå bag overfaldet, og de bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Ifølge politiet handlede de tre ikke alene, for yderligere to ukendte gerningsmænd er stadig på fri fod.

I sigtelsen fremgår det, at de tre mænd opsøgte og konfronterede den 22-årige, hvorefter den ene af de sigtede, en 20-årig mand, stak ham med en kniv, hvilket medførte, at offeret sprang fra perronen og ned på skinnerne.

Valby Station var 8. april afspærret efter knivstikkeriet.

Herefter sprang den sigtede efter og gjorde endnu et udfald med kniven, så det 22-årige offer pådrog sig et åbent benbrud på anklen og fik knivlæsioner i ryggen og på overarmen.

»Min fod, min fod, din lille luder,« lød det gentagne gange fra det 22-årige offer, der lå på skinnerne. Det viser en videooptagelse af overfaldet, som B.T. er kommet i besiddelse af.

På videoen ser man også, hvordan den ene person igen og igen stikker manden på skinnerne. Og det er tydeligt at fornemme, at offeret, der lå ned, var kommet betydeligt til skade. Alligevel forsøgte han at kravle i sikkerhed, alt imens gerningsmanden sparkede løs på ham.

Ifølge B.T.s oplysninger har det 22-årige offer været en del af Hells Angels-støttegruppen AK81, men han havde meldt sig ud kort forinden.

Det voldsomme overfald betød, at Valby Station var afspærret, og at al trafik var indstillet.

