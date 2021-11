Søndag blev to personer ramt af knivstik omkring Cederlunden i Taastrup. Én af dem er nu anholdt i sagen, mens den anden – en 19-årig rapper – beskrives af politiet som forurettet.

De tre anholdte mænd på henholdsvis 17, 21 og 22 år blev mandag lidt efter klokken 14 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup og sigtet for drabsforsøg. Her fortæller anklageren i sagen, at den unge rapper nu er erklæret hjernedød.

Den 21-årige, der også blev ramt af knivstik under episoden, blev fremstillet in absentia, da hans tilstand ikke tillader, at han kunne møde op under retsmødet.

Knivstikket skete i Torstorp-området i Taastrup.

Ved grundlovsforhøret ønskede politiets anklager dørene lukket for offentligheden, fordi der efter politiets opfattelse sandsynligvis er foreløbig uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

Da de alvorlige sigtelser blev læst op ved retsmødets start, stod det klart, at der tilsyneladende har været tale om to forskellige knivstiksepisoder, der begge er foregået kl. 16.10 søndag eftermiddag.

Ved den ene ud for Cederlund 45, blev offeret stukket i hoved og på kroppen flere gange. For dette forhold sigtes foreløbig kun den 17-årige, hvis forældre var mødt op i retten.

Det andet forhold, hvor den 19-årige rapper blev tilført sine fatale kvæstelser, som nu har ført til hans hjernedød, fandt sted ud for Cederlund 65. Her blev offeret ifølge politiets sigtelse ramt af knivstik i hjerte og lunger.

Politiet, der arbejder på stedet søndag sen eftermiddag.

Claus Buhr, der kommunikationsansvarlig ved Københavns Vestegns Politi, fortalte til B.T. forud for grundlovsforhøret, at man af hensyn til efterforskningen ikke kan gå i detaljer med hverken motiv, relationen mellem de tre anholdte og de forurettede.

I forbindelse med efterforskningen blev et stort område ved Cederlunden afspærret. Det betød blandt andet, at flere beboere ikke kunne komme til eller fra deres bolig. Politiet arbejdede på stedet i mange timer til ud på aftenen og havde blandt andet hunde med ude for at lede efter spor.

Mandag opfordrer politiet mulige vidner til at henvende sig. Særligt hvis man har set noget mistænkeligt på Cederlunden omkring klokken 16.05.

Desuden fortæller Claus Buhr, at der vil være en mobil politistation på stedet for knivoverfaldet i løbet af mandag, hvor borgere kan henvende sig med oplysninger i sagen.