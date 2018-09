Politiet leder efter gerningsmændene bag et knivstikkeri og en påkørsel i Åbyhøj.

Aarhus. Østjyllands Politi har løsladt tre personer i en sag om knivstikkeri og påkørsel i Åbyhøj ved Aarhus.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Vi har umiddelbart ikke kunnet finde bevis for, at de tre personer skulle have begået noget strafbart, siger politiinspektør René Raffo i pressemeddelelsen.

Dermed er gerningsmændene på fri fod.

Det var klokken 18.44 mandag, at politiet modtog en anmeldelse om, at en person var blevet stukket med en kniv på Silkeborgvej i Åbyhøj tæt på Christian Winthers Vej.

Da betjentene kom frem, traf de en 34-årig mand, der var blevet stukket med en kniv i den ene balle. Desuden var hans bil blevet påkørt af en anden bil - sandsynligvis bevidst.

Knivstikkeriet og påkørslen er formentligt sket i forbindelse med en uoverensstemmelse mellem en større gruppe personer.

Da den 34-åriges bil blev ramt, røg den over i en bil, hvor en 57-årig mand og en 64-årig mand sad. De fik skader på henholdsvis ryg og håndled ved sammenstødet.

De to mænd har efter politiets overbevisning ikke noget med opgøret mellem den større gruppe personer at gøre.

Politiet afviser, at opgøret har baggrund i en bandekonflikt.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

