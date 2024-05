Tre mænd er blevet idømt seks års fængsel. En af dem er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Tre unge mænd er af et nævningeting ved Retten på Frederiksberg mandag blevet idømt seks års fængsel for et drabsforsøg på en dengang 24-årig mand i en frisørsalon i Emdrup i det nordlige København.

Det oplyser anklager Matilde Bülow.

Alle tre ankede dommen på stedet, oplyser hun.

To af mændene er 24 år gamle, mens den sidste er 25 år.

En af de 24-årige er desuden blevet udvist med indrejseforbud i seks år.

Anklagemyndigheden gik efter syv års fængsel til de tre mænd.

Drabsforsøget skete 24. november 2022 i frisørsalonen Stjerneklip i Emdrup.

Det var ved højlys dag, at flere gerningsmænd iført sort tøj mødte op ved Stjerneklip. Her blev en dengang 24-årig mand stukket med kniv i ryggen, låret og hovedet.

Offeret fik mindst fem stiksår i ryggen, tre stik- eller snitsår i hovedbunden og to stik- eller snitsår på højre lår og venstre knæ.

Det førte blandt andet til en punktering af offerets lunge.

Da to af gerningsmændene i foråret 2023 blev varetægtsfængslet i sagen lød det i sigtelsen, at de tre mænd var medlemmer af den svenske bande Dödspatruljen - på dansk Dødspatruljen.

I anklageskriftet fremgår det dog ikke, at drabsforsøget skal være sket som en del af en bandekonflikt.

Bliver man dømt efter bandeparagraffen, kan man få dobbelt straf.

Matilde Bülow oplyser, at anklagemyndigheden valgte ikke at rejse tiltale efter bandeparagraffen.

På grund af udfaldet af andre sager blev det vurderet, at kriterierne i bandeparagraffen ikke var opfyldt.

Den svenske bande Dödspatrullen er flere gange blevet sat i forbindelse med alvorlig kriminalitet i Danmark.

Blandt andet var det banden, som stod bag et dobbeltdrab på to svenske mænd i Sennepshaven i Herlev i 2019.

Dødspatruljen har sit udspring i Stockholm-forstaden Rinkeby.

I Sverige er banden sat i forbindelse med flere drab og drabsforsøg.

/ritzau/